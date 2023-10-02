Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, свідчать дані на сайті німецького уряду.

Зокрема, до нового пакету допомоги увійшли 14 всюдиходів Bandvagn 206, мостоукладач Biber, дві інженерні машини WiSENT 1, 99 терміналів супутникового зв’язку; 21 прикордонний автомобіль; радіостанції для танків Leopard, майже 33 тисячі боєприпасів калібру 40 мм.

Раніше сьогодні агенція DPA з посиланням на дані Міністерства економіки Німеччини повідомила, що Берлін цього року має намір досягти рекордного експорту оборонної продукції, в основному завдяки поставкам зброї в Україну. За повідомленням, за перші три квартали поточного року уряд вже схвалив експорт на 8,76 млрд євро (9,2 млрд доларів), що більше, ніж за весь 2022 рік (8,36 млрд євро).

Повідомляється, що це друга найбільша сума в післявоєнній історії країни. Такі кошти перевищили лише замовлення на 9,35 мільярда євро у 2021 році, коли більшу частину року при владі перебував попередній коаліційний уряд під керівництвом ексканцлерки Ангели Меркель.

Згідно з даними міністерства, опублікованими в понеділок, на Україну припадає більше від третини затвердженого експорту на суму 3,3 млрд євро.

Це означає, що затверджений експорт до України зріс більш ніж учетверо порівняно з тим же періодом минулого року.