Німеччина досягла рекордного обсягу оборонного експорту, зокрема за рахунок поставок в Україну

Німеччина цього року має намір досягти рекордного експорту оборонної продукції, в основному завдяки поставкам зброї в Україну. Як повідомляє агенція DPA з посиланням на дані Міністерства економіки Німеччини, за перші три квартали поточного року уряд вже схвалив експорт на 8,76 млрд євро (9,2 млрд доларів), що більше, ніж за весь 2022 рік (8,36 млрд євро).

Повідомляється, що це друга найбільша сума в післявоєнній історії країни. Такі кошти перевищили лише замовлення на 9,35 мільярда євро у 2021 році, коли більшу частину року при владі перебував попередній коаліційний уряд під керівництвом ексканцлерки Ангели Меркель.

Згідно з даними міністерства, опублікованими в понеділок, на Україну припадає більше третини затвердженого експорту на суму 3,3 млрд євро. Це означає, що затверджений експорт до України зріс більш ніж учетверо порівняно з тим же періодом минулого року.

Також німецька сторона відзначає активні поставки своєї зброї до Угорщини (на 1,03 мільярда євро), країни-партнера ЄС і НАТО, яка зараз активно переозброюється.

Для інших так званих третіх країн за межами ЄС і НАТО, за винятком України, експорт зброї збільшився на 1,16 мільярда євро. Також до Південної Кореї було затверджено поставки на суму 251 мільйон євро. Окрім України та Південної Кореї, вказує німецьке Мінекономіки, жодна третя країна не входить до десятки найбільших країн-реципієнтів.