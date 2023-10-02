Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2

Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2, повідомляє компанія Polska Grupa Zbrojeniowa.

«Поки інші роблять заяви про майбутнє, ми діємо за погодженням з українською стороною», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші танки Leopard, спеціально відремонтовані в Бумар-Лабендах, були отримані українською стороною.

У компанії заявили, що тривають роботи щодо інших танків.

Наприкінці липня центр із ремонту та обслуговування танків, переданих союзниками Україні, відкрився на півдні Польщі.

Керівник Rheinmetall також підтвердив намір найближчим часом розпочати в Україні виробництво танків, зазначивши, що на території країни «вистачає добре оснащених танкових заводів із радянських часів».