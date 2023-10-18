Байден прибув до Ізраїлю

Президент США Джо Байден в середу прибув з візитом до Тель-Авіва, в перебігу якого ознакомиться з планами Ізраїлю щодо військової операції в Секторі Гази.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що президент США збирається поставити ізраїльському керівництву «жорсткі питання» щодо подальших планів Ізраїлю, передає агенція Reuters.

Візит президента США до Ізраїлю пройде на тлі повідомлень про підготовку ізраїльської армії до сухопутної операції Газі, метою якої буде знищення ісламістського угруповання «Хамас».

Раніше Байден заявив про необхідність ліквідувати «Хамас», додавши при цьому, що окупація Сектора Гази Ізраїлем була б «великою помилкою».

З Ізраїлю Байден планував вирушити до Йорданії на саміт з королем Абдаллою, президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі та лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Однак уночі стало відомо, що саміт скасували після вибуху в лікарні у Секторі Гази, жертвами якого стали понад 500 людей. Раніше від участі у саміті відмовився і Махмуд Аббас.