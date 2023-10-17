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Байден відклав візит до Йорданії після удару по лікарні Гази – Білий дім

Джо Байден поїде лише до Ізраїлю

Президент США Джо Байден відклав свій візит до Йорданії після удару по лікарні Гази та поїде лише до Ізраїлю під час своєї близькосхідної поїздки, пише AFP з посиланням на Білий дім.

Байден вирішив після «консультації» з королем Йорданії Абдаллою II і «у світлі днів жалоби», оголошених президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, який мав взяти участь у саміті разом із президентом Єгипту, йдеться в заяві Білого дому.

За даними DPA, Йорданія скасувала запланований на середу саміт за участі президента США.

Джо Байден мав 18 жовтня відвідати Ізраїль, а також Йорданію, де у нього були заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Президент Байден мав намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.

Ізраїль звинуватили в авіаударі по лікарні міста Газа, переповнену пораненими та іншими палестинцями, які шукали притулку. Повідомляється про щонайменше 500 загиблих. Ізраїль заперечує свою причетність до вибуху в лікарні, стверджуючи, що він був спричинений палестинською ракетою.

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Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

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