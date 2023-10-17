Байден відклав візит до Йорданії після удару по лікарні Гази – Білий дім

Президент США Джо Байден відклав свій візит до Йорданії після удару по лікарні Гази та поїде лише до Ізраїлю під час своєї близькосхідної поїздки, пише AFP з посиланням на Білий дім.



Байден вирішив після «консультації» з королем Йорданії Абдаллою II і «у світлі днів жалоби», оголошених президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, який мав взяти участь у саміті разом із президентом Єгипту, йдеться в заяві Білого дому.

За даними DPA, Йорданія скасувала запланований на середу саміт за участі президента США.

Джо Байден мав 18 жовтня відвідати Ізраїль, а також Йорданію, де у нього були заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Президент Байден мав намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.

Ізраїль звинуватили в авіаударі по лікарні міста Газа, переповнену пораненими та іншими палестинцями, які шукали притулку. Повідомляється про щонайменше 500 загиблих. Ізраїль заперечує свою причетність до вибуху в лікарні, стверджуючи, що він був спричинений палестинською ракетою.

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Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.