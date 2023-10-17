Ізраїль звинувачують в авіаударі по лікарні в Газі, ізраїльські військові заперечують

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що ізраїльський авіаудар по лікарні міста Газа, переповнену пораненими та іншими палестинцями, які шукали притулку, убив сотні людей.

Як пише АР, у разі підтвердження ця атака стане найбільш смертоносним ізраїльським авіаударом за п’ять воєн, що точилися з 2008 року.



На фотографіях із лікарні Аль-Ахлі видно, як вогонь охоплює приміщення лікарні, розбите скло та частини тіл, розкидані по всій території. За даними міністерства, загинули щонайменше 500 людей.



Ізраїль заперечує свою причетність до вибуху в лікарні в секторі Газа, стверджуючи, що вибух був спричинений палестинською ракетою, яка дала осічку.

Удар було завдано на тлі спроб США переконати Ізраїль дозволити доставку продовольства цивільним особам, лікарням у Смузі Гази, яка перебувала у повній облозі після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль минулого тижня.

Президент США Джо Байден має відвідати регіон у середу, 18 жовтня, щоб продемонструвати підтримку Ізраїлю та спробувати запобігти поширенню війни.



Сотні палестинців заполонили вулиці великих міст Західного берега, включаючи Рамаллу, резиденцію Палестинської влади, де протестувальники кидали каміння в палестинські сили безпеки, які застосували у відповідь світлошумові гранати.

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Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.