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Ізраїль звинувачують в авіаударі по лікарні в Газі, ізраїльські військові заперечують

Люди збираються біля тіл палестинців, убитих авіаударами по лікарні Ахлі-Араб у центрі Гази, 17 жовтня 2023 року

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що ізраїльський авіаудар по лікарні міста Газа, переповнену пораненими та іншими палестинцями, які шукали притулку, убив сотні людей.

Як пише АР, у разі підтвердження ця атака стане найбільш смертоносним ізраїльським авіаударом за п’ять воєн, що точилися з 2008 року.

На фотографіях із лікарні Аль-Ахлі видно, як вогонь охоплює приміщення лікарні, розбите скло та частини тіл, розкидані по всій території. За даними міністерства, загинули щонайменше 500 людей.

Ізраїль заперечує свою причетність до вибуху в лікарні в секторі Газа, стверджуючи, що вибух був спричинений палестинською ракетою, яка дала осічку.

Удар було завдано на тлі спроб США переконати Ізраїль дозволити доставку продовольства цивільним особам, лікарням у Смузі Гази, яка перебувала у повній облозі після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль минулого тижня.

Президент США Джо Байден має відвідати регіон у середу, 18 жовтня, щоб продемонструвати підтримку Ізраїлю та спробувати запобігти поширенню війни.


Сотні палестинців заполонили вулиці великих міст Західного берега, включаючи Рамаллу, резиденцію Палестинської влади, де протестувальники кидали каміння в палестинські сили безпеки, які застосували у відповідь світлошумові гранати.

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Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки у той час, як Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

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