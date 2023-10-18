Байден припустив, що Ізраїль не стоїть за вибухом у лікарні в Секторі Гази

Президент США Джо Байден, який прибув у середу з візитом до Ізраїлю, на зустрічі з прем’єр-міністром цієї країни Біньяміном Нетаньягу, заявив, що, вочевидь, Ізраїль не несе відповідальності за вибух у лікарні Аль-Ахла в Секторі Гази.

На зустрічі з Нетаньягу в Тель-Авіві Байден заявив, що «глибоко засмучений та обурений вибухом у лікарні в Газі», але додав, звертаючись до глави уряду Ізраїлю, що «ситуація виглядає так, що це справа рук «іншої команди», а не вас». При цьому Байден визнав, що «багато людей у цьому не впевнені».

Напередодні угруповання «Хамас» та низка країн Близького Сходу виступили із твердженнями, що Ізраїль завдав авіаудару по лікарні у Смузі Гази. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що провела розслідування і дійшла висновку, що причиною вибуху стало влучання ракети, випущеної палестинськими радикалами. Крім того, ізраїльські військові також заявили, що ракета потрапила не в саму будівлю лікарні, а поряд із нею. Дані про загиблих – називалася цифра про 500 осіб – напевне не верифіковані. «Хамас» ці останні твердження ізраїльської сторони поки що не коментував.

У Тель-Авіві президент США в ескалації конфлікту навколо Гази звинуватив «Хамас», який напав на Ізраїль 7 жовтня, зазначивши, що це угруповання, визнане в США терористичним, і не представляє увесь палестинський народ.

Після вибуху в лікарні у Секторі Гази з країн Близького Сходу були повідомлення про масові протести з антиізральськими та антиамериканськими гаслами. Акції пройшли у Лівані, Йорданії, Ірані.

Лідери країн ЄС та Єврокомісії засудили вибух у лікарні в Газі. Вони, однак, на відміну від керівників низки арабських країн і держав Близького Сходу, не звинуватили в цьому Ізраїль.

МЗС Росії назвало подію «воєнним злочином», при цьому прямих звинувачень у бік Ізраїлю немає. Росія та Об’єднані Арабські Емірати запросили на вечір 18 жовтня екстрене засідання Ради безпеки ООН з цього приводу.