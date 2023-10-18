Єгипет офіційно відмовився приймати біженців із Сектора Гази

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в середу офіційно оголосив, що Єгипет не прийматиме палестинських беженців із Сектора Гази. Як передає агенція Reuters, заява прозвучала на його спільній із канцлером Німеччини Олафом Шольцем пресконференції. Ас-Сісі вважає, що разом із біженцями до країни можуть проникнути радикальні ісламісти. Він запропонував натомість перемістити біженців на південь Ізраїлю.

Ас-Сісі також сказав, що прийом Єгиптом біженців із Гази спровокує багатомільйонні протести єгиптян. Він побоюється, що в такому разі Синайський півострів, який належить Єгипту, може стати «новою базою для атак на Ізраїль».

«Єгипет відкидає будь-які спроби вирішити палестинське питання військовими методами або шляхом насильницького переміщення палестинців з їхньої землі за рахунок інших країн регіону», – заявив президент Єгипту.

Олаф Шольц, у свою чергу, закликав надати мирному населенню Гази гуманітарну допомогу.

«Палестинці – це не «Хамас» і «Хамас» не має права говорити від імені палестинців», – зазначив він.

Після нападу бойовиків «Хамасу» із Смуги Гази на ізраїльські поселення 7 жовтня Ізраїль оголосив про повну блокаду сектора зі свого боку. Сектор Гази з обох боків межує з Ізраїлем та з одного – з Єгиптом.

Сили оборони Ізраїлю порадили мирним жителям Гази евакуюватися на південь – до єгипетського кордону. Наразі там зібралося щонайменше 600 тисяч біженців. Єгипет не відкриває єдиний пропускний пункт Рафах на кордоні з Газою і не дозволяє пройти навіть тим палестинцям, що мають паспорти інших країн. Також через закриття прикордонного пункту у Газу не можуть потрапити колони з гуманітарною допомогою.