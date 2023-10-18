Байден оголосив про надання 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для палестинців

Президент США Джо Байден оголосив про виділення гуманітарної допомоги на суму 100 мільйонів доларів для палестинців – її отримають і в Секторі Гази, і на Західному березі річки Йордан. Байден наголосив, що якщо надану допомогу вкрадуть бойовики угруповання «Хамас», це доведе, що вони не репрезентують інтереси мирних палестинців.

«Ці гроші підуть на підтримку більш ніж одного мільйона палестинців, які залишили свої будинки внаслідок конфлікту, а також на надзвичайні потреби в Секторі Гази», – заявив президент США.

Влада Ізраїлю заявила, що не дасть надсилати гуманітарну допомогу в Сектор Гази зі своєї території, поки «Хамас» не відпустить заручників. Але Ізраїль не перешкоджатиме передачі допомоги з Єгипту, з яким межує Сектор Гази.

Раніше повідомлялося, що Байден планує запросити у Конгресі близько 100 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Також, за даними The New York Times, Ізраїль звернувся до США із проханням надати надзвичайну допомогу на суму 10 мільярдів доларів.