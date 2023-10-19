Єгипет оголосив про відкриття каналу доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази

Єгипет у ніч на 19 жовтня оголосив про відкриття «стійкого» коридору доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази через пункт пропуску Рафах, передає агенція Reuters. Раніше про згоду Єгипту пропустити вантажівки до Гази оголосив президент США Джо Байден.

«Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та американський президент Джо Байден домовилися про стійкі постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази через термінал Рафах», – оголосив речник єгипетського президента Ахмед Фахмі. Коли саме розпочнуться поставки, він не уточнив.

Незадовго до цього літаком дорогою з Ізраїлю до США Байден сказав журналістам, що президент Єгипту в телефонній розмові з ним погодився пропустити через прикордонний пункт Рафах до Гази близько 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.

«Якщо «Хамас» конфіскує їх чи не пропустить – тоді все припиниться», – зазначив Байден.

За його словами, вантажівки з гуманітарною допомогою пройдуть прикордонний пункт Рафах, найімовірніше, не раніше п’ятниці, оскільки треба «залатати дорогу», щоб автомобілі пройшли.

Байден уточнив, що в Газі розподілом допомоги займуться структури ООН.

Ізраїльські сім’ї, чиї родичі перебувають у заручниках у Газі, обурені рішенням влади пропустити гуманітарну допомогу, передає Times of Israel. Вони вважають, що гуманітарна допомога не повинна надходити до Гази, доки бойовики «Хамасу» продовжують утримувати заручників. За останніми даними, у заручниках перебувають близько 200 людей.