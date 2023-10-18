Байден: президент Єгипту погодився відкрити кордон із Газою, щоб пропустити 20 вантажівок із допомогою

Президент США Джо Байден 18 жовтня заявив, що президент Єгипту погодився відкрити пункт перетину кордону з Газою, щоб пропустити 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.



Як повідомляє АР, Байден розмовляв із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі після його візиту до Ізраїлю.



Допомога почне надходити найближчими днями, повідомили представники Білого дому.

Пресслужба президента Єгипту також інформує, що під час розмови було домовлено про доставку гуманітарної допомоги в Смугу через контрольно-пропускний пункт Рафах.



Ізраїль блокував Смугу Гази, припинивши надходження продовольства, води, медикаментів і палива до 2,3 мільйона людей після нападу бойовиків «Хамасу» 7 жовтня. Сектор Гази з обох боків межує з Ізраїлем та з одного – з Єгиптом.