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У розмові з Нетаньягу Путін розповів про кроки РФ задля «недопущення ескалації»

Президент Росії Володимир Путін тисне руку прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу під час зустрічі у Сочі, Росія, 12 вересня 2019 року

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив про кроки РФ для «сприяння нормалізації ситуації і недопущення подальшої ескалації» між Ізраїлем і бойовиками «Хамасу».

«Путін поінформував про кроки, яких вживає Росія для сприяння нормалізації ситуації, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа», – повідомили в Кремлі, нагадавши про його телефонні розмови з лідерами Ірану, Єгипту, Сирії та Палестинської автономії.

При цьому, як повідомляється, Путін висловив співчуття рідним загиблих ізраїльтян, засуджуючи «будь-які дії, жертвами яких стає цивільне населення, зокрема жінки та діти».

Пресслужба Нетаньягу наразі про цю розмову не повідомляла.

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Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

Через кілька днів після нападу російський президент Володимир Путін заявив, що події в Ізраїлі повʼязані з провалом політики США на Близькому Сході, оскільки Вашингтон не був «стурбований пошуком компромісів для обох сторін». При цьому він стверджував, що США не враховували «корінних інтересів палестинського народу».

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