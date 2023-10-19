Сили РФ вдарили ракетою по Миколаєву – подробиці ОВА

У ніч проти 19 жовтня російські військові вдарили крилатою ракетою по Миколаєву, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Кіма, внаслідок чого виникла пожежа складської будівлі на території одного з підприємств, котра не експлуатується, також вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.

«Без постраждалих», – констатував голова ОВА.

О 00:55 в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі в соцмережах повідомили про звуки вибухів в Миколаєві.

Ввечері 18 жовтня Росія завдала ракетного удару по одному з населених пунктів Миколаївського району. За даними місцевої влади, загинули дві людини, їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.