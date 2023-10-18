Повітряні сили повідомили про російський БПЛА на межі трьох областей у центрі України

Повітряні сили ЗСУ повідомили про російський безпілотник на межі трьох областей у центрі України, працюють сили ППО.



«Увага!Ворожий безпілотник невстановленого типу (імовірно розвідувальний) на кордоні Київської, Черкаської, Полтавської областях. Працює ППО», – йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена в Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Ввечері 18 жовтня Росія завдала ракетного удару по одному з населених пунктів Миколаївського району. Загинули дві людини, їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування.

Крім того, за даними місцевої влади, ввечері 18 жовтня у Сумах безпілотник Shahed влучив в об’єкт інфраструктури. Також відомо про вибухи в Павлограді на Дніпропетровщині.