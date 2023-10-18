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Влада підтвердила влучання БПЛА в Сумах

Пожежники в Сумах ліквідовують наслідки російського ракетного удару, 30 липня 2023 року

У Сумах безпілотник Shahed влучив в об’єкт інфраструктури, повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в м. Суми. На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація», – йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛА. О 22:44 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. У соцмережах повідомили про звуки вибухів в Сумах.

За даними місцевої влади, через російський удар по Миколаївщині загинула жінка, ще одна людина поп поранена.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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