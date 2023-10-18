Влада підтвердила влучання БПЛА в Сумах

У Сумах безпілотник Shahed влучив в об’єкт інфраструктури, повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в м. Суми. На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація», – йдеться у повідомленні.

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Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.