ОВА: через російський удар по Миколаївщині загинула жінка, ще одна людина може бути під завалами

Через російський удар по Миколаївщині загинула жінка, ще одна людина може бути під завалами, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого», – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

Раніше у соцмережах повідомлялося про звуки вибуху в Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич поінформував, що попередньо – вибухи були «далеко за межами міста».

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Російські військові атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.