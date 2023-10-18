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У низці областей оголосили повітряну тривогу. Влада Миколаєва заявила про вибухи «за межами міста»

Національний університет кораблебудування у Миколаєві після російського удару. Фото ілюстративне

У низці областей України – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях – оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.

У соцмережах повідомили про звуки вибуху в Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич поінформував, що попередньо – вибухи були «далеко за межами міста».

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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