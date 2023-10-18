Влада підтвердила вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині

У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Павлоград – вибухи. Всі служби на своїх місцях. Дотримуйтеся інформаційної гігієни», – написав він у телеграмі.



На Дніпропетровщині була оголошена повітряна тривога, у соцмережах повідомили про звуки вибухів.

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Також у соцмережах повідомлялося про звуки вибуху в Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич поінформував, що попередньо – вибухи були «далеко за межами міста».

Російські військові атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.