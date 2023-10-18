Дніпропетровська ОВА: через обстріл Нікополя постраждала людина, була пожежа в готелі

Через артилерійський обстріл Нікополя постраждав 36-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Окрім атаки по Дніпровському району, 4 артобстріли Нікополя.

Постраждав 36-річний чоловік. Він у задовільному стані. Лікуватиметься вдома», – написав він у телеграмі.



За його словами, внаслідок обстрілу сталася пожежа в готелі, пошкоджені 7 приватних будинків та 4 господарські споруди.

Російські військові атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.