На місці ракетного удару по будинку в Запоріжжі існує загроза обвалу – ДСНС

На місці ракетного удару сил РФ по багатоповерхівці в центрі Запоріжжя існує загроза обвалу конструкцій, повідомила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юлія Баришева.

За її словами, небезпека обвалу констукцій є небезпечною для рятувальників та не дає змоги проводити рятувально-пошукові роботи.

«Наразі існує загроза обвалу конструкцій будинку. Після того, як рятувальники знімуть нависаючі конструкції, які становлять загрозу, вони зможуть продовжити роботи всередині будинку. Під завалами можуть перебувати троє людей», – сказала вона.

У ніч проти 18 жовтня армія РФ вдарила по житловому будинку в Запоріжжі.

За даними МВС, рятувальники евакуювали близько 50 мешканців багатоповерхівки. У відомстві кажуть, що в Запоріжжі внаслідок удару військ РФ зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5-го по 3-й поверхи. Наразі відомо про те, що дві людини загинуло, п’ятеро – поранені, троє – зникли безвісти.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.