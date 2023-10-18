Сили РФ вдарили по приватних будинках під Дніпром, загинула жінка – влада

Вранці 18 жовтня російські військові вдарили по приватному сектору під Дніпром, є жертва та постраждалі, повідомив мер міста Борис Філатов.

Згодом, керівник обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак уточнив, що попередньо, загинула одна людина.

«Троє людей постраждали. Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом», – зазначив він.

Як згодом уточнив голова Офісу президента Андрій Єрмак, сили РФ вдарили по приватних будинках у селі Обухівка Дніпропетровської області, загинула 31-річна жінка.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, кількість поранених зросла до 4 людей.

Крім того, розбито 8 приватних будинків у житловому секторі.

«Працюють рятувальники, поліцейські, медична служба. Пораненим надають допомогу», – уточнили у відомстві.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.