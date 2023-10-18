На полі у Харківській області підірвався трактор, водій загинув – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про черговий випадок загибелі людини на деокупованих територіях через підрив на вибуховому пристрої.

«Подія сталася на території Ізюмського району (Харківської області), у полі. Там підірвався трактор на невідомому боєприпасі. Тракторист, чоловік 1971 року народження, загинув на місці», – повідомили у ДСНС.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.