Підриви на мінах: в трьох регіонах постраждали 5 людей, серед них є діти

Через підриви на мінах сьогодні на Миколаївщині та Чернігівщині постраждали четверо людей, серед яких є діти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



За його даними, у Баштанському районі на Миколаївщині загинув 14-річний хлопчик, його 12-річний товариш травмований – діти гралися в полі за селом, де раніше велися активні бойові дії.



Клименко додав, що у Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих жителя – один загиблий, один поранений.



На Харківщині в селі Кам’янка на вубохонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик, його госпіталізували, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.