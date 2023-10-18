«Попередньо, вдарили С-300»: голова ОВА розповів деталі атаки сил РФ по Запоріжжю

По Запоріжжю, попередньо, російські військові вдарили ракетою С-300, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Є попередня інформація, що це було С-300. Мету – не розумію. Адже поблизу ні критичної інфраструктури, ні військових об’єктів. Це центр міста, де триває звичайне людське життя. Чому вони били саме по домівці – незрозуміло», – каже він.

Малашко зазначив, що у випадку балістики С-300 – вона долітає з місця запуску до Запоріжжя за час від 32 до 42 секунд.

За його словами, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Досі шукають трьох людей, які вважаються зниклими безвісти. Дві людини загинули, троє – у лікарнях. Ще двом була надана допомога безпосередньо на місці, зазначає очільник ОВА.

«Усім кому необхідна була – надали допомогу. На місці з ночі працюють психологи. Людям надається як медична так і психологічна допомога», – додає голова ОВА.

Малашко уточнив, що «людей з пошкодженої будівлі відселили, хтось поїхав до батьків». Але мешканці квартир продовжують повертатися на місце події, аби забрати свої речі.

Голова ОВА каже, що наразі рятувальник розбирають завали, тому людей всередину не пускають – «загалом ударів було шість, три місця влучань ще шукають».

«З ночі вже є місце, куди людей перевезли за бажанням, хто може там залишитись. Це безпечне місце. На ранок деякі люди виїхали до своїх родичів, деякі поїхали до інших помешкань. Здебільшого люди зараз повертаються і хочуть зібрати свої речі. але поки є небезпечна ситуація і розбирають завали – не можна допустити до цього під’їзду людей. Також у нас є місця і шелтери, де люди можуть перебувати поки не буде відновлене житло», – додає голова ОВА.

У ніч проти 18 жовтня армія РФ вдарила по житловому будинку в Запоріжжі.

За даними МВС, рятувальники евакуювали близько 50 мешканців багатоповерхівки. У відомстві кажуть, що в Запоріжжі внаслідок удару військ РФ зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5-го по 3-й поверхи. Наразі відомо про те, що дві людини загинуло, п’ятеро – поранені, троє – зникли безвісти.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.