Сили РФ вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: є загиблі та поранені

У ніч проти 18 жовтня армія РФ атакувала Запоріжжя, в місті пролунало шість вибухів. Одна з ракет армії РФ поцілила в багатоповерховий житловий будинок, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За даними кореспондентки Радіо Свобода, кількість загиблих зросла до трьох людей, також є травмовані.

За словами Куртєва, внаслідок ракетного удару частково зруйновано квартири у двох під’їздах будинку.

«Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті незламності», – додав посадовець.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив, атака відбувалась з 01:33 по 01:48. Тип ракет, якими били російські військові, встановлюється. Один із ударів прийшовся на багатоповерховий будинок у центральній частині міста.

Пізніше Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок удару будинок було зруйновано вщент.

Близько 1:30 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, про небезпеку попередили жителів Дніпропетровщини, Херсонщини та Миколаївщини.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.