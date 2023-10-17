Російські атаки «дещо зменшилися» під Авдіївкою, посилилися в напрямку Мар’їнки – Штупун

Російські війська продовжують спроби наступати на сході, повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Про це він сказав в ефірі проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії 17 жовтня.

«Київ за три дні, як росіяни декларували, у них взяти не вийшло – схожа ситуація зараз і з Авдіївкою. Але ворог намагається йти далі, відзначається, зокрема, збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки… Біля Авдіївки на цей час активність ворога дещо зменшилась. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога», – заявив він.

За словами Штупуна, поблизу Мар’їнки Сили оборони протягом дня відбили майже 20 російських атак, ще п’ять – на південь від Золотої Ниви та Пречистівки на Шахтарському напрямку.

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«Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку (за минулу добу) склали 355 осіб, знищено 22 одиниці військової техніки противника. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога. Ворог доукомплектовує на різних напрямках загони «Шторм», які зазнали і зазнають досить значних втрат. Російське командування кидає цю легку піхоту вперед просто на вірну загибель», – сказав речник.

За даними представника Сил оборони, втрати російських військ на Таврійському напрямку зростають чотири доби поспіль від початку активізації бойових дій поблизу Авдіївки – від 750 до 800 військових на день. Загальні втрати Росії в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» оцінюються в понад 3 тисяч російських військових, ще 15 додав він, здалися в полон.

«За моїми підрахунками, десь третину ми пошарпали досить добре. Але ворог, на жаль, ресурс саме людський у нього є. І він кидає туди оцих ненавчених, свіжомобілізованих людей. Техніку ми йому досить добре вибили, тому зараз він намагається більше діяти в пішому порядку. Звичайно, фізично нашим воїнам важко, але бойовий дух на високому рівні», – зазначив військовий.

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Він додав, що українська розвідка контролює переміщення російських резервів між напрямками і, «якщо буде послаблення на якомусь з напрямків, ми почнемо там свою діяльність».

Речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку додав, що наступальна операція на південь від Роботиного триває:

«Вона триває, працює піхота, працює артилерія. Є певні успіхи західніше від Вербового, приблизно на понад як кілометр наші війська просунулись вперед, закріплюються і готуються до подальших дій».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку, є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.