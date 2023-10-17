ISW: Росія, ймовірно, розгорнула підрозділи щонайменше двох бригад ЦВО для посилення наступу біля Авдіївки

Росія, ймовірно, розгорнула підрозділи щонайменше двох бригад Центрального військового округу (ЦВО) для посилення наступальних дій на Авдіївському фронті, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«16 жовтня український військовий оглядач повідомив, що три російські бригади – 114-а окрема мотострілецька бригада і 15-а та 21-а ОМСБр (обидві 2-ої загальновійськової армії) – брали участь у нещодавніх атаках на Авдіївку поряд із різними розрізненими елементами «ДНР», а російські війська тримають у тактичному резерві 30-у ОМСБр Центрального військового округу», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що елементи Центрального військового округу, зокрема 2-ої загальновійськової армії, донедавна діяли вздовж лінії Сватове-Кремінна, і новосформована 25-а армія, ймовірно, змінила їх на цій лінії.

«Підрозділи 2-ої армії в основному проводили оборонні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна протягом останніх кількох місяців і тому, ймовірно, мали більше часу на відпочинок і відновлення перед розгортанням на більш складній ділянці лінії фронту, що частково пояснює нещодавнє просування росіян на Авдіївській ділянці фронту, яка раніше була застійною», – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що 16 жовтня російські війська продовжили наступ на Авдіївському напрямку і нещодавно досягли певних успіхів, хоча й відносно повільнішими темпами, ніж під час початкових атак.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися повз трасу E50 приблизно за три кілометри на південь від Авдіївки. У Генштабі України повідомили, що минулої доби українські війська відбили загалом 22 російські атаки на Авдіївському напрямку, що значно менше, ніж 30 зареєстрованих атак 15 жовтня. Російські джерела зазначають, що російські війська посилили авіаційні й артилерійські удари по населеному пункту, щоб компенсувати повільні наземні маневри, ускладнені потужними українськими укріпленнями навколо Авдіївки», – йдеться в повідомленні.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Тоді аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.