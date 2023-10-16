Авдіївка: що відбувається? Армія РФ змінює план? Вибори в Польщі, війна в Ізраїлі

- Атаки російських військових на Авдіївку тривають, але тиск відчутно зменшився: такі дані в керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша. Він говорить про те, що армія РФ під Авдіївкою видихається і навіть «здулася». Чи це так? Яка ситуація під Авдіївкою? Пряме включення військової кореспондентки Радіо Свобода.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що російські війська, ймовірно, знижують темпи операцій на Авдіївському напрямку. При цьому вони ще намагатимуться оточити Авдіївку. Чому CNN порівнює Авдіївку з Маріуполем? Та чи справді у Росії намагаються збити очікування від наступу на Авдіївку? Аналіз військового експерта.
- Російський президент Володимир Путін зібрався у Китай, а очільник російського МЗС Сергій Лавров – у Північну Корею. Що означають ці поїздки?
- У Польщі відомі попередні результати парламентських виборів. Їх називають визначальними для держави. Чи залишиться ПіС при владі? хто буде новим прем’єром? Як реагують на попередні результати самі виборці? Якими будуть взаємини з Україною? Включення з Варшави.
- Війна в Ізраїлі. «Хамас» потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази, заявили в Міністерстві закордонних справ Ірану (пише видання The Times of Israel). Як розвиватимуться події далі? Розмова з депутатом Кнесету.
Форум