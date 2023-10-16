ЗСУ відбили першу хвилю атак Росії? Що зараз відбувається під Авдіївкою

Армія України, зважаючи на все, відбила першу хвилю атак Росії на Авдіївку Донецької області. Як повідомив український Генштаб вранці 16 жовтня, Сили оборони відбили близько 70 атак агресора за минулу добу – у розпал боїв за Авдіївку кілька днів тому кількість спроб штурмів росіян сягала сотні.

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Тим не менш у свіжому звіті українські військові все ж таки нарахували понад 15 атак Росії на Авдіївському напрямку – з півночі та півдня від міста у спробі його оточити.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили: президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська ведуть «активну оборону» на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. І це різко контрастує із повідомленнями у каналах «Z-воєнкорів», які анонсували якусь «стратегічну наступальну операцію» на сході України. Таким чином Путін, на думку аналітиків, намагається зменшити очікування росіян щодо наступу в Україні.

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Водночас український Генштаб у свіжому зведенні дещо підкоригував повідомлення про наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку. За словами відомства, Україна продовжує там наступальну операцію, проте зникло повідомлення про закріплення на зайнятих рубежах. Можливо, це означає, що Сили оборони припинили наземний наступ на позиції загарбників біля Токмака.

Головні питання випуску:

Чому наступ Росії на Авдіївку збігся з паузою у просуванні ЗСУ до Токмака?

Чи продовжать загарбники спроби захопити Авдіївку?

І що може розблокувати рух України до Азовського моря?