ISW: у Росії намагаються знизити очікування від наступу на Авдіївку

Президент Росії Володимир Путін, можливо, намагається зменшити очікування значного просування російських сил навколо Авдіївки в Донецькій області України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на те, що Путін в інтерв’ю російському державному телебаченню 15 жовтня заявив, що російські війська ведуть «активну оборону» на Авдіївському, Куп’янському і Запорізькому напрямках.

«Характеризація Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як «активної оборони», а не «активних бойових дій», як заявляв посол Росії в ООН Василь Небензя 13 жовтня, або «наступу» як говорять деякі воєнні блогери, може бути спробою знизити очікування значних успіхів Росії», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що російські операції, зокрема інтенсивні артилерійські й авіаудари, ймовірно, мають на меті погіршити стан українських сил навколо Авдіївки. Проте російські війська навряд чи зможуть здійснити значні прориви або відрізати українські сили в населеному пункті найближчим часом, а потенційне просування, «ймовірно, вимагатиме значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів».

Аналітики додали, що російський інформаційний простір загалом також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

В Інституті вивчення війни зауважили, що 15 жовтня російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, «але не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі».

Аналітики кажуть, що найближчим часом російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських військ у цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку.

«Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути наслідком тимчасового коригування тактичної обстановки, російські війська найближчими днями можуть активізувати спроби оточити Авдіївку», – йдеться у звіті.

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Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що наступ армії РФ може перетворитися на «биття в бетонну стіну».

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.

Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісків, Кам’янки, Новоселівки Другої. Українські війська відбивають ці атаки.