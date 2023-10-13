Масований наступ РФ на Авдіївку: ЗСУ б'ються за основну трасу під містом

Американський Інститут вивчення війни повідомив 12 жовтня, що армія Росії захопила 4,52 кв м території з різних напрямків навколо Авдіївки за три дні постійних штурмів.

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Також аналітики зазначили, що окупанти вже за майже 3 кілометри від дороги на Покровськ, яка живить українське угруповання в місті. За даними Інституту, росіяни втратили близько 50 одиниць техніки за час операції – зокрема, завдяки тому, що ЗСУ завдають ударів по колонах російських танків і ББМ.

Таким чином, агресор, ймовірно, не здобув уроків із наступу на Київ у березні 2022 року та на Вугледар у лютому 2023 року – коли безладно наступав колонами на позиції Сил оборони.

Судячи з повідомлень українського Генштабу, армія Росії вже другий день втрачає близько тисячі людей на добу – через запеклі штурми Авдіївки. Тільки за 12 жовтня вона втратила близько 1030 солдатів, 44 артсистем, 26 танків, 49 ББМ, 1 засіб ППО та 33 автомобілі.

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Голова Авдіївки міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що у місті тривають і артилерійські дуелі, і стрілецькі бої.

«Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі – лізуть, як таргани, дуже багато», – зазначив він.