Генштаб у 600-у добу повномасштабної війни: РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні

Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М» й ударні БпЛА типу Shahed-136/131, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 16 жовтня, у 600-у добу повномасштабного вторгнення РФ.

«Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Загалом ворог завдав 10 ракетних і 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення оборони на сході й півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку і наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень, кажуть у командуванні.

«На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах… На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, минулої доби українські військові на Мар’їнському напрямку відбили понад 15 атак загарбників у районі Мар’їнки, а на Шахтарському напрямку – відбили атаки в районі північніше Приютного Донецької області.

«На Запорізькому напрямку противник чотири рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав», – кажуть військові.

Повітряні сили Збройних сил України у ніч на 16 жовтня повідомляли про російську атаку дронів і роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові. Про можливі влучання і руйнування інформації наразі немає.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.