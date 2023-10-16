Повітряні сили повідомили про роботу ППО у чотирьох містах

Повітряні сили Збройних сил України у ніч на 16 жовтня повідомляли про російську атаку дронів і роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

Повітряну тривогу оголошували в низці областей близько півночі – через загрозу російських ракет і безпілотників.

Станом на зараз оголошений відбій повітряної тривоги. Про можливі влучання і руйнування інформації наразі немає.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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