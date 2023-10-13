Розвідка Британії пояснила тритижневу паузу в ракетних ударах РФ по містах України

Армія РФ накопичує ракети для завдання ударів по критично важливій інфраструктурі України з настанням холодів, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, вже протягом 21 дня.

За даними британської розвідки, «такі перерви є чимось незвичайним»: остання подібна перерва в ударах відбулася в період із 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня.

У цьому випадку цілком ймовірно, кажуть розвідники, що «Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України».

«Цього разу цілком ймовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку», – йдеться в повідомленні.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.