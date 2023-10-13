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Сили РФ за добу сто разів обстріляли Херсонщину, загинули люди – ОВА

Наслідки обстрілів армією РФ Херсонської області, ілюстративне фото

За минулу добу, 12 жовтня, армія РФ здійснила сто обстрілів Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 49 снарядів», – зазначив Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі, медичну установу та завод у Херсоні, підприємство у Бериславському районі.

«Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, з них одна дитина», – підкреслив Прокудін.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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