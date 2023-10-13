Сили РФ за добу сто разів обстріляли Херсонщину, загинули люди – ОВА

За минулу добу, 12 жовтня, армія РФ здійснила сто обстрілів Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 49 снарядів», – зазначив Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі, медичну установу та завод у Херсоні, підприємство у Бериславському районі.

«Через російську агресію двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, з них одна дитина», – підкреслив Прокудін.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.