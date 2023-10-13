ISW каже про «значні втрати» російських військових під Авдіївкою

Російські військові під Авдіївкою зазнають «значних втрат», йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Експерти кажуть, що кадри з геоприв’язкою показують, що російські війська втратили бронетехніку «в кількості, як мінімум, батальйону тактичної групи».

Зазначається, що з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків. За «найскромнішими оцінками», зазначають і Інституті вивчення війни, ЗСУ знищили щонайменше 36 російських бронемашин, включаючи танки, бронетранспортери та їхні модифікації.

«На кадрах, опублікованих 11 жовтня, видно, як російська бронетехніка в колоні під Авдіївкою падає у водоймище, а на кадрах з геоприв’язкою, опублікованих 11 і 12 жовтня, видно, як українські війська завдають ударів по колонах російської техніки в районі міста, що обороняється», – кажуть в ISW.

Також, на думку аналітиків, ці кадри показують, «що російські бронетанкові сили, ймовірно, не використовують уроки, що були зроблені з попередніх наступальних операцій під Вугледером у лютому 2023 року, або під Києвом у березні 2022 року, коли українські війська знищували колони російської бронетехніки, що безладно наступали».

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.

Українська влада регулярно повідомляє про обстріли Авдіївки. В місті, попри постійні атаки, за останніми даними, залишаються понад 1500 людей.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.