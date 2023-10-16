ЗСУ готуються до нової хвилі штурмів під Авдіївкою – командир взводу

Поблизу Авдіївки на Донеччині українські військові фіксують певне затишшя в штурмах з боку російської армії, ймовірно, це пов’язано із втратами сил РФ поблизу міста, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) Андрій Серган, командир взводу БПЛА 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ.

«Наразі одна з бригад уже в них закінчилася. Зараз зайшла інша бригада. Це – регулярні військові. В принципі, очікуємо нової потужної хвилі», – сказав він.

ЗСУ тим часом, за словами військового, готуються до нових штурмів із боку російських сил.

«Готуємося до того, щоб дати гідну відсіч… У будь-якому випадку вони відійдуть, як хвиля відлине від нас. А потім хвиля знову ж таки нас може накрити. Тому ми готуємося до того, що будуть знову ж таки штурмові дії. Доволі сильні, потужні. Підготовлюємо техніку, особовий склад, щоб гідно зустрічати нашого ворога», – сказав Андрій Серган.

Напередодні в ефірі телемарафону начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що інтенсивність обстрілів і штурмів з боку російських сил дещо зменшилась, проте обстріли міста все одно відбуваються цілодобово.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті пишуть, що в Росії змінили риторику щодо наступу на Авдіївку і «зменшують очікування» щодо просування.

В ISW кажуть, що найближчим часом російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських військ у цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку.

«Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути наслідком тимчасового коригування тактичної обстановки, російські війська найближчими днями можуть активізувати спроби оточити Авдіївку», – йдеться у звіті.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Тоді аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.