Генштаб: Сили оборони протягом дня відбивали атаки армії Росії на 6 напрямках

Протягом доби на фронті мали місце 56 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 17 жовтня.

Штаб зафіксував три ракетних удари та 34 авіаційних удари Росії по українських населених пунктах та позиціях, а також шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За зведенням, Сили оборони відбили:

на Куп’янському напрямку: 12 російських атак поблизу Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області, ще сім атак біля Надії на Луганщині

на Бахмутському напрямку – атаки російських військ біля Кліщіївки

на Авдіївському напрямку «безуспішні штурмові дії» за підтримки російської авіації поблизу Авдіївки та південніше Тоненького, загало п’ять атак

на Мар’їнському напрямку – 17 атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки

на Шахтарському напрямку – атаки російських загарбників на південь від Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині

на Запоріжжі – «всі атаки» РФ західніше Роботиного

«Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в зведенні.

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Генштаб звітує про 15 авіаударів Сил оборони по районах зосередження російських військ та військової техніки, три – по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, українські ракетні війська вразили «п’ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб» російської армії.