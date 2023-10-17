Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Генштаб: Сили оборони протягом дня відбивали атаки армії Росії на 6 напрямках

Ілюстраційне фото. Українські військові поблизу Авдіївки, квітень 2023 року

Протягом доби на фронті мали місце 56 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 17 жовтня.

Штаб зафіксував три ракетних удари та 34 авіаційних удари Росії по українських населених пунктах та позиціях, а також шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За зведенням, Сили оборони відбили:

  • на Куп’янському напрямку: 12 російських атак поблизу Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області, ще сім атак біля Надії на Луганщині
  • на Бахмутському напрямку – атаки російських військ біля Кліщіївки
  • на Авдіївському напрямку «безуспішні штурмові дії» за підтримки російської авіації поблизу Авдіївки та південніше Тоненького, загало п’ять атак
  • на Мар’їнському напрямку – 17 атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки
  • на Шахтарському напрямку – атаки російських загарбників на південь від Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині
  • на Запоріжжі – «всі атаки» РФ західніше Роботиного

«Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в зведенні.

Читайте також: ССО заявили про знищення 9 гелікоптерів, пошкодження злітних смуг під час удару по аеродромах РФ у Бердянську й Луганську

Генштаб звітує про 15 авіаударів Сил оборони по районах зосередження російських військ та військової техніки, три – по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, українські ракетні війська вразили «п’ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб» російської армії.

«Привиди Бахмута»: як снайпери ЗСУ працюють «на нулі» (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Привиди Бахмута»: як снайпери ЗСУ працюють «на нулі» (фоторепортаж)

Кілька місяців команда з двадцяти українських снайперів, відома як «Привиди Бахмута», розповідає, невпинно знищувала російські війська у повністю зруйнованому в результаті інтенсивних боїв місті.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG