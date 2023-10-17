«Повільний прогрес і великі втрати». Розвідка Британії прокоментувала наступ РФ біля Авдіївки

Наступ російських сил на Авдіївському напрямку, ймовірно, є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року, заявила розвідка Великої Британії. При цьому російські війська зазнають там значних втрат, йдеться в повідомленні.

«Росія, швидше за все, почала скоординований наступ на кількох напрямках на сході України. Російські війська ведуть наступ на місто Авдіївку, яке добре обороняється і з 2014 року перебуває на лінії фронту. Це місто є головною перешкодою для російських військ у досягненні їхньої більш широкої мети – взяття під контроль Донецької області. Атака Росії, ймовірно, здійснюється кількома бронетанковими батальйонами, які намагаються оточити місто», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що укріплені українські сили досі, ймовірно, стримували наступ російських сил, причому останні зазнавали втрат важкої техніки й особового складу.

«Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, спричинили зміну риторики з боку Росії: від наступу до «активної оборони», оскільки захоплення Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі», – заявили у розвідці Британії.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Тоді аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.