ООН повідомляє про «разючі» збитки через руйнування Каховської ГЕС

Руйнування Каховської дамби на південному сході України в червні спричинило збитки на суму 14 мільярдів доларів, йдеться у доповіді уряду України та ООН 17 жовтня.



«Вражаючі цифри говорять самі за себе. Руйнування Каховської дамби призвело до приголомшливих втрат і збитків», – сказав на презентації в Києві заступник постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Крістофорос Політіс, повідомляє AFP.

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На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Кремль назвав руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією, обміління водосховища вище, нестачу питної води у регіоні.