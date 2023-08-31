Щоб забезпечити водою Херсонщину, потрібно 50 нових свердловин – Міндовкілля

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів кажуть, що для того, аби забезпечити водою Херсонщину, потрібно 50 нових свердловин

«Актуальна потреба для Херсонщини – нові 50 артезіанських свердловин. Продовжуються роботи з буріння. Попередній дедлайн – 15 жовтня. Прокладання трубопроводів – до 15 листопада. Щоб прискорити виконання цих робіт, Кабінет міністрів України схвалив рішення, яке спрощує процедуру», – повідомив профільний міністр Руслан Стрілець.

За словами очільника Міндовкілля, близько 1 млн жителів Кривого Рогу та Миколаєва вже забезпечені питною водою з Карачунівського водосховища. Цьому передували роботи із покращення якості води у річці Інгулець шляхом промивання її русла.

Також Руслан Стрілець нагадав про збитки, які завдала Росія, підірвавши Каховську ГЕС, а саме:

70% води Каховського водосховища втрачено;

600 тис. га територій постраждали;

146 млрд гривень орієнтовної фінансової шкоди довкіллю.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією, обміління водосховища вище, нестачу питної води у регіоні.