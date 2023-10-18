Після загрози балістики Повітряні сили попередили про небезпеку застосування БПЛА

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛА.



Спочатку повітряну тривогу оголосили у Сумській області, тепер вона поширилась на Чернігівську, Дніпропетровську та Запорізьку області.



Також знову про небезпеку оголосили на Миколаївщині та Херсонщині.

У соцмережах повідомили про звуки вибухів в Сумах. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

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Перед цим ввечері 18 жовтня через загрозу застосування балістичного озброєння у низці областей оголошували повітряну тривогу. За даними місцевої влади, через російський удар по Миколаївщині загинула жінка, ще одна людина поп поранена.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.