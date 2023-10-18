Сили оборони півдня пояснили, з чим пов’язана повітряна тривога з паузою в п’ять хвилин у низці областей України

Сили оборони півдня України пояснили, з чим пов’язане оголошення повітряної тривоги з паузою в п’ять хвилин у низці областей України.



«Цілком ймовірно, що зараз ворог може зосереджуватися на таких точкових ударах з використанням балістики, оскільки очевидно, що накопичує крилаті ракети, які можуть використовуватися з повітряних носіїв, і не використовує крилаті ракети морських носіїв, оскільки також має проблеми з їх обслуговуванням, завантаженням. Саме тому сигнали тривоги з такою паузою в п’ять хвилин. Це може свідчити про застосування балістики. Оскільки інших повітряних цілей ми наразі не спостерігаємо», – сказала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.



Близько 20:30 в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях була оголошена повітряна тривога. Відбій був о 20:50. Але через практично 5 хвилин у цих областях, а також на Сумщині, Полтавщині та Харківщині знову оголосили повітряну тривогу.



У соцмережах повідомили про звуки вибухів на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Гуменюк цю інформацію не коментувала.