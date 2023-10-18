Кількість загиблих через ракетний удар РФ по Миколаївщині зросла – МВС

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Миколаївщині зросла до двох людей, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ України.



«Миколаївщина. О 20:30 ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів Миколаївського району. Загинули дві особи, їх тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування загинуло дві особи, одна особа травмована», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про одну загиблу.

Крім того, за даними місцевої влади, ввечері 18 жовтня у Сумах безпілотник Shahed влучив в об’єкт інфраструктури. Також відомо про вибухи в Павлограді на Дніпропетровщині.

Російські військові атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.