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Мер підтвердив вибухи в Миколаєві

Миколаїв після чергового ракетного удару РФ, архівне фото

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті.

«Миколаїв – 2 вибухи! Зʼясовуємо. Офіційну інформацію надам», – написав він у телеграмі.

О 00:55 в регіону було оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі в соцмережах повідомили про звуки вибухів в Миколаєві.

Ввечері 18 жовтня Росія завдала ракетного удару по одному з населених пунктів Миколаївського району. За даними місцевої влади, загинули дві людини, їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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