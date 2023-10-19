Російські військові посилили патрулювання Мелітополя, залучають «ополченців» – Федоров

У Запорізькій області в окупованому Мелітополі російські військові збільшили кількість патрулів, повідомив міський голова Іван Федоров.

«У Мелітополі збільшилася кількість патрулів. До залякування місцевого населення долучилися ще й «ополченці», які ходять по парках та центральних вулицях», – зазначив він.

Федоров каже, що армія РФ «особливу увагу приділяє чоловікам» – зокрема, їх зупиняють на вулицях, перевіряють документи, передивляються листування та фотографії в телефонах.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити цю інформацію з незалежних джерел через окупацію міста російськими військами.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.