РФ будує нову мережу шляхів на захоплених землях України: чим це загрожує?

Окупанти прокладають нову залізничну гілку з Росії на окупований український південь. Для неї зводять міст через річку Кальміус на північ від Маріуполя, а в міському порту почали поглиблювати дно. Ці роботи зафіксували маріупольці, а наприкінці вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив матеріали. Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, за якими зробила висновок про будівництво ще й нового автошляху з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя.

Що саме замислили окупанти, разом з експертами розбиралися Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Нова залізнична гілка – альтернатива Керченському мосту?

В тому, що нова ділянка залізниці має стратегічне значення для окупантів, впевнений радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону», – написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Донбас Реалії він розповів, що інформацію про будівельні роботи отримав від своїх джерел ще у червні. А згодом одному з його людей вдалося відзняти ті самі кадри будівництва мосту через Кальміус, який дозволить поєднати Ростовську область РФ з окупованим українським Півднем та Сходом.

Петро Андрющенко впевнений: окупанти будують не просто альтернативу Керченському мосту на випадок його руйнування, а й удвічі коротший шлях постачання зброї та живої сили з Росії на фронт.

«До того, як ми виведемо з ладу Керченський міст, це дозволить їм розподілити потоки військово-логістичні між Кримським півостровом і Маріуполем саме зі скороченням логістичного плеча. Зрозуміло, що з Маріуполя до Пологів ближче, ніж навіть з Мелітополя», – каже Андрющенко.

Деталі: яким буде маршрут

Інформацію від експосадовця перевірили кореспонденти Центру журналістських розслідувань Сергій Старушко та Євгеній Лешан, дослідивши супутникові знімки місцевості та розташування діючих залізничних шляхів.

«Ми бачимо, що від Амвросіївки гілка стара залізнична іде, і саме звідти ведуть росіяни залізницю до Старомар’ївки, де будується міст через Кальміус. А далі за Кальміусом, десь на захід біля Василівки, вона вливається у гілку Волноваха-Маріуполь. Видно, що будують там досить активно, маршрут поділений на кілька ділянок, і на кожній ділянці вже ведуться роботи», – розповів Донбас Реалії Євгеній Лешан.

Зіставивши дані, журналісти намалювали схему залізничного сполучення на окупованому півдні України та майбутню гілку. На карті вона позначена жовтим кольором. Її довжина – близько 60 кілометрів. І, за даними розслідувачів, вже готово або будується – 35 кілометрів.

«Ця залізниця спрощує перекидання резервів між окупованим Сходом і Півднем. Умовно кажучи, зі Сватівського напрямку на Мелітопольський. І в ситуації, коли Росія вимушена стримувати наш контрнаступ, цей маневр резервами стає дуже важливим для них», – додає аргументів про небезпеку нової ділянки для України Євгеній Лешан.

Втім, вочевидь, агресор, усвідомлюючи вразливість Керченського мосту, шукає серйозніших альтернатив, ніж невеличка «перетинка». У червні цього року на Економічному форумі в Петербурзі представники окупаційної адміністрації Запорізької області зробили кілька гучних заяв.

Читайте також: Росія заявляє про мільярдні дотації окупованим частинам України: що відбувається насправді?

Так званий «заступник голови уряду Запорізької області» Андрій Козенко оголосив про намір побудувати на окупованому півдні України ще одну, нову залізницю – від Ростова-на-Дону до Криму.

«З’явиться можливість для переміщення вантажів поїздами нарівні з Кримським мостом. Зараз проєкт проходить попереднє узгодження. Розраховуємо, що будівництво буде завершене у найближчі кілька років», – заявив колаборант.

Нова автотраса вздовж узбережжя Азовського моря – піар окупаційної влади чи підстрахування залізниці?

Майбутня залізниця будуватиметься паралельно новій автостраді, яка пройде з Ростовської області в Крим вздовж Азовського моря – через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Генічеськ. Такі плани у червні на форумі у Петербурзі озвучив так званий «Запорізький губернатор» Євген Балицький. Автотраса матиме 4 смуги і, скоріше за все, буде платною. А після завершення будівництва отримає федеральний статус і назву «Новоросія», заявив Балицький.

Хоча на зустрічі міністра транспорту РФ та керівника російської залізниці з Путіним за два тижні до цього про будівництво нової автотраси взагалі не йшлося. А лише – про капітальний ремонт вже існуючої.

«Ця дорога не вирішує нічого, крім того, що вона витрачає купу грошей з російського бюджету. Це виглядає більше як іміджевий проєкт для росіян, ніж вирішення логістичних питань. Тому що для вирішення проблем логістики треба було б будувати об’їзну дорогу навколо Маріуполя, щоб фури не заїжджали в місто», – вважає Петро Андрющенко.

На початку жовтня журналісти російської служби Радіо Свобода опублікували супутникові знімки Приазов’я, порівнявши їх з минулорічними фото тієї ж місцевості. І дійшли висновку – окупанти вже будують нову трасу з Ростова-на-Дону до Маріуполя поруч із існуючою автострадою з Ростовської області на Крим. Синьою лінією на знімку позначена стара дорога, червоною – ділянка, що прокладається.

«Залізниця і автодорога одна одну дублюють», – вважає журналіст Євгеній Лешан.

«Якщо у них (окупантів – ред.) виникнуть проблеми з залізницею в Пологах або Токмаку, можна ці поїзди завозити в Маріуполь, а далі вже автошляхом довозити до війська далі на захід. Це теж для них дуже корисно».

Для чого «поглиблюють» Маріупольський порт?

На початку жовтня в Маріупольському порту помітили спеціальне судно, яке займається поглибленням дна. Петро Андрющенко, який повідомив про ці роботи, впевнений: російські військові готують акваторію для підвозу військових вантажів.

«Якщо зайшло в порт судно, наприклад, з 25 тисячами тон боєкомплекту (це те, що вони автотранспортом зараз тягають), а ця гілка (залізнична – ред.) починається у Маріупольському порту, і далі у них в зоні доступності Волноваха, Розівка, Бердянськ, Мелітополь – це значно скорочує відстані, терміни і зменшує кількість транспорту, який необхідний», – обґрунтовує свої висновки Андрющенко.

Читайте також: Анатомія Керченського мосту. Де слабкі місця в охороні мегапроєкту Путіна?

Втім, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук переконаний: дно поглиблюють для прийому цивільних суден: «Якщо йдеться про логістичне забезпечення саме військових, для цього у них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, які можуть фактично виходити на берег. І цих одиниць у них ще 8 штук. Тому, скоріше за все, це пов’язано все ж таки з потребою і надалі вивозити награбоване з українських територій».

Схоже, на захоплені українські порти в Маріуполі і Бердянську у Росії дійсно великі плани. У червні цього року про них говорили на нараді у Путіна, який цікавився: чи зможуть в Маріуполь заходити великі кораблі.

«В порту Маріуполь 22 причали, в робочому стані – 14. Зараз займаємося підйомом суден, що затонули. Глибина порту досить велика – 8 метрів. Зараз його потужність 3,4 мільйони тон, але у 2014-му він перевалював 15,5 мільйони тонн вантажів. Тому порт достатньо серйозний і ми будемо його повністю відновлювати», – доповідав російському президенту міністр транспорту РФ Віталій Савельєв.

До 2014-го року в Маріуполі найбільше відвантажували продукцію металургійних підприємств Донбасу та вугілля на експорт. Нині ці заводи і шахти на захоплених територіях – або зруйновані, як «Азовсталь», або ледь жевріють. Тож через порт в основному завозять будівельні матеріали з Росії та вивозять зерно з окупованих регіонів України.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.