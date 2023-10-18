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РФ будує нову мережу шляхів на захоплених землях України: чим це загрожує?

Залізнична станція Маріуполь. Окупанти розглядають місто як транспортний хаб для підвозу боєприпасів та вивозу награбованого. Фото: травень 2022 року

Окупанти прокладають нову залізничну гілку з Росії на окупований український південь. Для неї зводять міст через річку Кальміус на північ від Маріуполя, а в міському порту почали поглиблювати дно. Ці роботи зафіксували маріупольці, а наприкінці вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив матеріали. Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, за якими зробила висновок про будівництво ще й нового автошляху з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя.

Що саме замислили окупанти, разом з експертами розбиралися Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Нова залізнична гілка – альтернатива Керченському мосту?

В тому, що нова ділянка залізниці має стратегічне значення для окупантів, впевнений радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону», – написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Схема будівництва нової залізничної гілки, яка поєднає окуповані українські землі з Ростовською областю РФ. Телеграм-канал Андрющенко Time
Схема будівництва нової залізничної гілки, яка поєднає окуповані українські землі з Ростовською областю РФ. Телеграм-канал Андрющенко Time
Супутниковий знімок, на якому видно ділянку будівництва залізничного мосту через річку Кальміус. Телеграм-канал Андрющенко Time
Супутниковий знімок, на якому видно ділянку будівництва залізничного мосту через річку Кальміус. Телеграм-канал Андрющенко Time

Донбас Реалії він розповів, що інформацію про будівельні роботи отримав від своїх джерел ще у червні. А згодом одному з його людей вдалося відзняти ті самі кадри будівництва мосту через Кальміус, який дозволить поєднати Ростовську область РФ з окупованим українським Півднем та Сходом.

Будівництво моста через річку Кальміус. Вересень 2023 року
Будівництво моста через річку Кальміус. Вересень 2023 року

Петро Андрющенко впевнений: окупанти будують не просто альтернативу Керченському мосту на випадок його руйнування, а й удвічі коротший шлях постачання зброї та живої сили з Росії на фронт.

«До того, як ми виведемо з ладу Керченський міст, це дозволить їм розподілити потоки військово-логістичні між Кримським півостровом і Маріуполем саме зі скороченням логістичного плеча. Зрозуміло, що з Маріуполя до Пологів ближче, ніж навіть з Мелітополя», – каже Андрющенко.

Деталі: яким буде маршрут

Інформацію від експосадовця перевірили кореспонденти Центру журналістських розслідувань Сергій Старушко та Євгеній Лешан, дослідивши супутникові знімки місцевості та розташування діючих залізничних шляхів.

Карта будівництва нового моста в районі с. Гранітне та залізничної колії в районі села Новоселівка, створена на підставі знімків супутника Sentinel-2. від 1 жовтня 2023 року
Карта будівництва нового моста в районі с. Гранітне та залізничної колії в районі села Новоселівка, створена на підставі знімків супутника Sentinel-2. від 1 жовтня 2023 року

«Ми бачимо, що від Амвросіївки гілка стара залізнична іде, і саме звідти ведуть росіяни залізницю до Старомар’ївки, де будується міст через Кальміус. А далі за Кальміусом, десь на захід біля Василівки, вона вливається у гілку Волноваха-Маріуполь. Видно, що будують там досить активно, маршрут поділений на кілька ділянок, і на кожній ділянці вже ведуться роботи», – розповів Донбас Реалії Євгеній Лешан.

Зіставивши дані, журналісти намалювали схему залізничного сполучення на окупованому півдні України та майбутню гілку. На карті вона позначена жовтим кольором. Її довжина – близько 60 кілометрів. І, за даними розслідувачів, вже готово або будується – 35 кілометрів.

Схема залізничного сполучення окупованих українських територій з Ростовською областю РФ. Ділянка, що будується, виділена жовтим кольором.
Схема залізничного сполучення окупованих українських територій з Ростовською областю РФ. Ділянка, що будується, виділена жовтим кольором.

«Ця залізниця спрощує перекидання резервів між окупованим Сходом і Півднем. Умовно кажучи, зі Сватівського напрямку на Мелітопольський. І в ситуації, коли Росія вимушена стримувати наш контрнаступ, цей маневр резервами стає дуже важливим для них», – додає аргументів про небезпеку нової ділянки для України Євгеній Лешан.

Втім, вочевидь, агресор, усвідомлюючи вразливість Керченського мосту, шукає серйозніших альтернатив, ніж невеличка «перетинка». У червні цього року на Економічному форумі в Петербурзі представники окупаційної адміністрації Запорізької області зробили кілька гучних заяв.

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Так званий «заступник голови уряду Запорізької області» Андрій Козенко оголосив про намір побудувати на окупованому півдні України ще одну, нову залізницю – від Ростова-на-Дону до Криму.

«З’явиться можливість для переміщення вантажів поїздами нарівні з Кримським мостом. Зараз проєкт проходить попереднє узгодження. Розраховуємо, що будівництво буде завершене у найближчі кілька років», – заявив колаборант.

Нова автотраса вздовж узбережжя Азовського моря піар окупаційної влади чи підстрахування залізниці?

Майбутня залізниця будуватиметься паралельно новій автостраді, яка пройде з Ростовської області в Крим вздовж Азовського моря – через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Генічеськ. Такі плани у червні на форумі у Петербурзі озвучив так званий «Запорізький губернатор» Євген Балицький. Автотраса матиме 4 смуги і, скоріше за все, буде платною. А після завершення будівництва отримає федеральний статус і назву «Новоросія», заявив Балицький.

Хоча на зустрічі міністра транспорту РФ та керівника російської залізниці з Путіним за два тижні до цього про будівництво нової автотраси взагалі не йшлося. А лише – про капітальний ремонт вже існуючої.

Ремонт автошляху поблизу Маріуполя. Фото з проросійського телеграм-каналу
Ремонт автошляху поблизу Маріуполя. Фото з проросійського телеграм-каналу

«Ця дорога не вирішує нічого, крім того, що вона витрачає купу грошей з російського бюджету. Це виглядає більше як іміджевий проєкт для росіян, ніж вирішення логістичних питань. Тому що для вирішення проблем логістики треба було б будувати об’їзну дорогу навколо Маріуполя, щоб фури не заїжджали в місто», – вважає Петро Андрющенко.

Традиційний ранковий затор у Маріуполі. Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time
Традиційний ранковий затор у Маріуполі. Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time

На початку жовтня журналісти російської служби Радіо Свобода опублікували супутникові знімки Приазов’я, порівнявши їх з минулорічними фото тієї ж місцевості. І дійшли висновку – окупанти вже будують нову трасу з Ростова-на-Дону до Маріуполя поруч із існуючою автострадою з Ростовської області на Крим. Синьою лінією на знімку позначена стара дорога, червоною – ділянка, що прокладається.

«Залізниця і автодорога одна одну дублюють», – вважає журналіст Євгеній Лешан.

«Якщо у них (окупантів – ред.) виникнуть проблеми з залізницею в Пологах або Токмаку, можна ці поїзди завозити в Маріуполь, а далі вже автошляхом довозити до війська далі на захід. Це теж для них дуже корисно».

Для чого «поглиблюють» Маріупольський порт?

На початку жовтня в Маріупольському порту помітили спеціальне судно, яке займається поглибленням дна. Петро Андрющенко, який повідомив про ці роботи, впевнений: російські військові готують акваторію для підвозу військових вантажів.

Спеціальне судно, що поглиблює дно («земснаряд») помітили в акваторії Маріуполя. Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time
Спеціальне судно, що поглиблює дно («земснаряд») помітили в акваторії Маріуполя. Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time
Судно для поглиблення дна у Маріупольському порту. Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time
Судно для поглиблення дна у Маріупольському порту. Фото з телеграм-каналу Андрющенко Time

«Якщо зайшло в порт судно, наприклад, з 25 тисячами тон боєкомплекту (це те, що вони автотранспортом зараз тягають), а ця гілка (залізнична – ред.) починається у Маріупольському порту, і далі у них в зоні доступності Волноваха, Розівка, Бердянськ, Мелітополь – це значно скорочує відстані, терміни і зменшує кількість транспорту, який необхідний», – обґрунтовує свої висновки Андрющенко.

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Втім, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук переконаний: дно поглиблюють для прийому цивільних суден: «Якщо йдеться про логістичне забезпечення саме військових, для цього у них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, які можуть фактично виходити на берег. І цих одиниць у них ще 8 штук. Тому, скоріше за все, це пов’язано все ж таки з потребою і надалі вивозити награбоване з українських територій».

Окупанти вивозять зерно з захоплених українських територій в Росію через Маріупольський порт. Скріншот з проросійського телеграм-каналу
Окупанти вивозять зерно з захоплених українських територій в Росію через Маріупольський порт. Скріншот з проросійського телеграм-каналу

Схоже, на захоплені українські порти в Маріуполі і Бердянську у Росії дійсно великі плани. У червні цього року про них говорили на нараді у Путіна, який цікавився: чи зможуть в Маріуполь заходити великі кораблі.

«В порту Маріуполь 22 причали, в робочому стані – 14. Зараз займаємося підйомом суден, що затонули. Глибина порту досить велика – 8 метрів. Зараз його потужність 3,4 мільйони тон, але у 2014-му він перевалював 15,5 мільйони тонн вантажів. Тому порт достатньо серйозний і ми будемо його повністю відновлювати», – доповідав російському президенту міністр транспорту РФ Віталій Савельєв.

Окупанти завозять на Донбас будівельні матеріали з Росії через Маріупольський порт. Скріншот з проросійського телеграм-каналу
Окупанти завозять на Донбас будівельні матеріали з Росії через Маріупольський порт. Скріншот з проросійського телеграм-каналу

До 2014-го року в Маріуполі найбільше відвантажували продукцію металургійних підприємств Донбасу та вугілля на експорт. Нині ці заводи і шахти на захоплених територіях – або зруйновані, як «Азовсталь», або ледь жевріють. Тож через порт в основному завозять будівельні матеріали з Росії та вивозять зерно з окупованих регіонів України.

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