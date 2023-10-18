Путін відреагував на ATACMS в Україні

Президент Росії Володимир Путін відреагував на надання США ракет ATACMS Україні.

«По-перше, це, звичайно, завдає шкоди. Це створює додаткову загрозу. По-друге, ми звичайно зможемо відбивати ці атаки. Але що найголовніше – це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення», – сказав Путін, якого цитує російська агенція «Интерфакс».



Він назвав постачання Україні ATACMS «черговою помилкою з боку США».

Українські військові 17 жовтня вперше використали надані США ракети великої дальності ATACMS, щоб уразити російські аеродроми і склади боєприпасів на окупованій території України. Про це написала західна преса, а потім використання ЗСУ ракет ATACMS підтвердив Білий дім. За повідомленнями, військові випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бердянську та Луганську.

Читайте також: США передали Україні близько 20 ракет ATACMS старої модифікації – NYT

Українські Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення операції в Бердянську та Луганську, вказавши, що сили РФ втратили девʼять вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені. Російська сторона про втрати офіційно не писала.