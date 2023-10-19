Перетинають Дніпро: ЗСУ кидають війська у слабке місце Росії

Увечері 18 жовтня Генштаб ЗСУ опосередковано повідомив про нове місце висадки українських військ на лівому березі Дніпра.

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«На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області», – повідомили у Генштабі.

Село Піщанівка лежить на захопленому Росією березі річки – за кілька кілометрів на північ від Херсону. Сьогодні вранці Генштаб знову зазначив атаки армії Росії на Піщанівку.

Днем раніше про успіхи українських морпіхів на лівому березі Дніпра заявив американський Інститут вивчення війни. Аналітики звернули увагу на повідомлення російських військових блогерів про те, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, напевно, ротного складу, форсували головну річку України.

Понад те, в Інституті знайшли відео, яке підтверджує, що ЗСУ увійшли і до села Пойма на південь від Піщанівки. Експерти наголосили на занепокоєнні російських оглядачів через новий наступ – через те, що Росія постійно перекидала свої війська з лівого берега Дніпра на Мелітопольський напрямок, намагаючись там стримати наступ ЗСУ. Наразі навпроти Херсона у Росії менш боєздатні частини, зазначили аналітики.

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Раніше вже були повідомлення про те, що ЗСУ зайняли плацдарм на лівому березі Дніпра – просто навпроти звільненого Херсону. Нова активізація Сил оборони з іншого боку річки збіглася з появою на озброєнні ракет ATACMS, які можуть добити майже у будь-яку частину окупованого Криму.

Головні питання випуску:

Навіщо ЗСУ перекидають війська на лівий берег Дніпра, де Росія послабила свою оборону?

Чи встигли російські війстка збудувати фортифікації там – як на північ від Токмака?

І чи можуть ЗСУ звідти прорватися до Криму?