ЗСУ «виснажують російські резерви» під час контрнаступу – ISW

Українські військові цілеспрямовано проводять наступальні операції для того, «аби виснажити обмежені російські резерви», при цьому «максимально зберігаючи свої резерви», йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів ISW, російським силам «значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити». Аналітики ISW також раніше зазначали, що «ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту».

Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, «доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції ЗСУ і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку, є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.

У вечірньому зведенні 19 жовтня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що протягом доби на Авдіївському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації біля Авдіївки, Новокалинового, Степового, Сєверного, Сили оборони України відбили понад 10 російських атак. Також на Куп’янському напрямку спостерігається певна активізація противника – протягом доби українські воїни відбили на цій ділянці фронту понад 20 російських атак.